تشكيل مباراة الهلال ضد الشباب في البطولة العربية

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أعلن المديران الفنيان البرتغالي خورخي جيسوس والهولندي مارسيل كايزر، عن التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الشباب التي ستنطلق، بعد قليل.
وتنطلق مباراة الهلال ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في نصف نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1، فيما صعد الشباب بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.
ودفع خيسوس وكايزر بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد الشباب، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى المواجهة النهائية والمنافسة على لقب البطولة العربية.
وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الشباب، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش ومالكوم.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الشباب في مباراة اليوم، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، غوستافو كويلار، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، عبدالله الجوعي وهتان باهبري.