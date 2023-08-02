Icon

الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال Icon إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق Icon تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي Icon نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 Icon عبدالرحمن النمر في ذمة الله Icon درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا Icon آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023 Icon تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن طعن أخاه في صدره أثناء نومه بالقصيم Icon حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان البرتغالي خورخي جيسوس وعادل رمزي، عن التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي، التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية.

قد يهمّك أيضاً
حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

فينيسيوس: رونالدو قدوتي وملهمي

فينيسيوس: رونالدو قدوتي وملهمي

وقبل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، يليه أهلي طرابلس الليبي والفريق المغربي بنقطتين، ثم الزعيم بنقطة واحدة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تشكيل مباراة اليوم

ودفع جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، أملًا في الظهور بشكل مميز، وتحقيق انطلاقة قوية؛ لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، وتعثر المنافسين، لخطف بطاقة التأهل.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، روبن نيفيز، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، سعود عبدالحميد وميشيل ديلغادو.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الوداد الرياضي في مباراة اليوم، كالتالي؛ يوسف المطيع، أمين أبو الفتح، يحيى جبران، زهير المترجي، إسماعيل المترجي، زكريا دراوي، منتصر لهثيمي، بولي سامبو، أيوب العملود، أمين فرحان وأرسين كياكو.

الوداد المغربي
تشكيل الوداد – المصدر @WACofficiel

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم