تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

أعلن المديران الفنيان البرتغالي خورخي جيسوس وعادل رمزي، عن التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي، التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية.

وقبل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، يليه أهلي طرابلس الليبي والفريق المغربي بنقطتين، ثم الزعيم بنقطة واحدة.

تشكيل مباراة اليوم

ودفع جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، أملًا في الظهور بشكل مميز، وتحقيق انطلاقة قوية؛ لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، وتعثر المنافسين، لخطف بطاقة التأهل.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، روبن نيفيز، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، سعود عبدالحميد وميشيل ديلغادو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الوداد الرياضي في مباراة اليوم، كالتالي؛ يوسف المطيع، أمين أبو الفتح، يحيى جبران، زهير المترجي، إسماعيل المترجي، زكريا دراوي، منتصر لهثيمي، بولي سامبو، أيوب العملود، أمين فرحان وأرسين كياكو.