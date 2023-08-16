Icon

حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جورجيا ترتفع لـ 26 قتيلًا Icon مذيعة تكشف عن طريقة نصب جديدة ومخيفة في تأجير الشقق Icon أكوا باور السعودية تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بمليار دولار Icon تفعيل قوة إيكواس الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر Icon ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات Icon لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا Icon عبدالله الشهري امتهن صناعة العصي منذ 22 عامًا فما قصته Icon في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد Icon الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة Icon تراجع أسعار الذهب وسط حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نهائي كأس السوبر الأوروبي

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان بيب غوارديولا وخوسيه ميندليبار، عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية على ملعب “كارايسكاكيس” في اليونان، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر الأرووبي 2023.

قد يهمّك أيضاً
ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة

ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة

حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مباراة اليوم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ما يُحفزه لحصد بطولة كأس السوبر الأوروبي، فيما يُشارك إشبيلية بصفته بطلًا للدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

تشكيل نهائي كأس السوبر الأوروبي

وأجرى غوارديولا في مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية بالعديد من التغييرات على تشكيلة السيتيزنز التي خاضت المباراة الافتتاحية ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يُشارك الفريق الأندلسي بالقوة الضاربة.

وجاء تشكيل السيتيزنز في مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية، كالتالي؛ إيدرسون، كايل ووكر، مانويل أكانجي، يوسكو جوارديول، ناثان آكي، رودري، ماتيو كوفاسيتش، بالمر، فيل فودين، جاك جريليش وإيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية
تشكيل السيتي – المصدر @ManCity

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، كالتالي؛ ياسين بونو، خيسوس نافاس، لويك بادي، نيمانيا جوديلي، ماركوس أكونيا، جوان جوردان، إيفان راكيتيتش، لوكاس أوكامبوس، إيريك لاميلا، أوليفر توريس ويوسف النصيري.

نهائي كأس السوبر الأوروبي
تشكيل إشبيلية – المصدر @SevillaFC_ENG

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية