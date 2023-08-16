تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

أعلن المديران الفنيان بيب غوارديولا وخوسيه ميندليبار، عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية على ملعب “كارايسكاكيس” في اليونان، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر الأرووبي 2023.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مباراة اليوم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ما يُحفزه لحصد بطولة كأس السوبر الأوروبي، فيما يُشارك إشبيلية بصفته بطلًا للدوري الأوروبي.

تشكيل نهائي كأس السوبر الأوروبي

وأجرى غوارديولا في مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية بالعديد من التغييرات على تشكيلة السيتيزنز التي خاضت المباراة الافتتاحية ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يُشارك الفريق الأندلسي بالقوة الضاربة.

وجاء تشكيل السيتيزنز في مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية، كالتالي؛ إيدرسون، كايل ووكر، مانويل أكانجي، يوسكو جوارديول، ناثان آكي، رودري، ماتيو كوفاسيتش، بالمر، فيل فودين، جاك جريليش وإيرلينج هالاند.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، كالتالي؛ ياسين بونو، خيسوس نافاس، لويك بادي، نيمانيا جوديلي، ماركوس أكونيا، جوان جوردان، إيفان راكيتيتش، لوكاس أوكامبوس، إيريك لاميلا، أوليفر توريس ويوسف النصيري.