تشيلسي يحسم صفقة روميو لافيا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تعاقده مع النجم البلجيكي روميو لافيا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

روميو لافيا ينضم لتشيلسي

وذكر نادي تشيلسي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الجمعة: “تمت.. نقدم لكم عضوًا جديدًا في البلوز، روميو لافيا”.

وانضم لافيا صاحب الـ19 عامًا، إلى تشيلسي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون، بصفقة تقدر قيمتها بـ58 مليون جنيه إسترليني، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 45.

وأشعل لافيا منافسة كبيرة بين ناديي تشيلسي وليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن ينجح البلوز في حسمها لصالحه، بعد أيام من تعاقده مع مويسيس كايسيدو من برايتون، عقب صراع قوي مع الريدز أيضًا.

لافيا يكشف سبب انتقاله للبلوز

وقال روميو لافيا: “سعيد بانضمامي إلى صفوف تشيلسي، وأن أكون جزءًا من مشروعه الطموح، فهو ناد كبير له تاريخ عريق، ومتحمس للبداية”.

وكشف النجم البلجيكي، عن 3 أسباب دفعته للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، وقال: “مشروع النادي، وطموح إدارته، وتاريخ البلوز، كلها عوامل كانت حاسمة في قراري”.