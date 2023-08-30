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بعد خسارته أمام فولهام بركلات الترجيح

تشيلسي يخشى مصير توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
تشيلسي يخشى مصير توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح البلوز بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لتحقيق الفوز في مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون، وتجنب تكرار مصير توتنهام هوتسبير بتوديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا.

مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون

ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون على ملعب “ستامفورد بريدج”، عند الساعة 9:45 مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون
موعد المباراة – المصدر @AFCWimbledon

ويُقدم البلوز مستوى مميزًا هذا الموسم، إلا أن الأداء لم يكن كافيًا لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يُحفز اللاعبين لمصالحة الجماهير في مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون اليوم.

ويسعى البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، في رحلة بحثه عن التتويج ببطولة محلية، فيما يأمل الفريق الضيف لتحقيق مفاجأة والإطاحة بكتيبة بوكيتينو.

تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

خسارة توتنهام ضد فولهام

ويدخل البلوز مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون اليوم، متخوفًا من تكرار سيناريو توتنهام، والذي ودع البطولة بعد خسارته أمام فولهام بركلات الترجيح بنتيجة 5\3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وأثارت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام حالة كبيرة من الغضب الجماهيري، خاصة أنهم كانوا يطمحون في التأهل إلى الدور التالي، والمنافسة على اللقب.

توتنهام ضد فولهام
جانب من المباراة – المصدر @SpursOfficial

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