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قادمًا من برايتون

تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الإكوادوري موسيس كايسيدو قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي.

وتفوق تشيلسي على ليفربول في الصفقة ليعلن البلوز عبر حسابه الرسمي في منصة ” إكس” عن ضم اللاعب الإكوادوري قائلًا: ” لقد كان يريد تشيلسي طوال الوقت”.

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كايسيدو يفي بوعده مع تشيلسي

وقبل الإعلان عن الصفقة، وذكر الإعلامي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن اللاعب الإكوادوري قرر الانضمام لـ تشيلسي بدلًا من ليفربول، بسبب وعد لاعب برايتون لإدارة تشيلسي بالانضمام لهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية منذ نهاية مايو الماضي.

ولعب كايسيدو مع نادي برايتون منذ عام 2021 قادمًا من فريق إنديبيندينتي ديل فالي الإكوادوري.

موسيس كايسيدو

وكانت صحيفة The ATHLETIC الإنجليزية قالت إن ليفربول كان على استعداد للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري مقابل 140 مليون دولار أمريكي، رغم دخول تشيلسي في الصفقة بدفع 130 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، أن الحارس الإسباني كيبا ترك تشيلسي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الريال في التعاقد مع حارس قوي وذلك تعويضًا لغياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لفترة طويلة وذلك بسبب معاناته من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وقال بوتشيتينو بعد تعادل تشيلسي وليفربول أمس في الدوري الإنجليزي: “كيبا حدث معه كل شيء بسرعة وهذا هو القرار الصحيح له، هو غادرنا”.

موسيس كايسيدو

 

 

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