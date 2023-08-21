Icon

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية Icon عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود Icon دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم Icon تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال Icon لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق Icon مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه Icon توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا Icon ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة Icon تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال Icon إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لا يشارك مع العميد منذ بداية الموسم

تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أظهر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ، تصرفًا جديدًا قرّب من خلاله، اللاعب عبدالرحمن العبود للرحيل عن صفوف العميد.

وكان اسم العبود ارتبط بالانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع عقد صفقة تبادلية بانتقال محمد كنو من الهلال لنادي الاتحاد.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالفين لاستغلالهما الرواسب في تبوك

ضبط مخالفين لاستغلالهما الرواسب في تبوك

جزيرة جبل الليث مقصد هواة الغوص والرياضات البحرية

جزيرة جبل الليث مقصد هواة الغوص والرياضات البحرية

ورفض سانتو حاليًا عودة العبود للتدريبات بحسب ” سعودي 360″، مما يدل على اقتراب اللاعب من مغادرة الاتحاد.

النصر والهلال يراقبان عبدالرحمن العبود

وربما يدخل النصر في منافسة مع جاره الهلال لضم العبود حيث يحتاج النصر إلى ضم لاعب جناح بعد تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن غريب مع النصر في الموسم الماضي.

عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم