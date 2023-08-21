تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال

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أظهر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ، تصرفًا جديدًا قرّب من خلاله، اللاعب عبدالرحمن العبود للرحيل عن صفوف العميد.
وكان اسم العبود ارتبط بالانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع عقد صفقة تبادلية بانتقال محمد كنو من الهلال لنادي الاتحاد.
ورفض سانتو حاليًا عودة العبود للتدريبات بحسب ” سعودي 360″، مما يدل على اقتراب اللاعب من مغادرة الاتحاد.
وربما يدخل النصر في منافسة مع جاره الهلال لضم العبود حيث يحتاج النصر إلى ضم لاعب جناح بعد تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن غريب مع النصر في الموسم الماضي.
جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.