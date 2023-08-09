تصرف غريب لبايدن مع مذيعة على الهواء

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد فاجأ مذيعة بتصرف غريب على الهواء أثناء حوارهما حول قضية تغير المناخ.
ووجهت المذيعة، سؤالًا للرئيس الأمريكي جو بايدن قالت فيه: “هل أنت مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بتغير المناخ؟، ورد بايدن: “لقد فعلنا ذلك بالفعل”.
كذلك سألت المذيعة بايدن: “إذن هل أعلنت بالفعل حالة الطوارئ الوطنية؟”، وأثناء ذلك مد بايدن يده ناحية كتف المذيعة، ليبعد شيء ما عن ملابسها قائلًا: “لديك خطأ فيك”.
وأكملت المذيعة حوارها الإعلامي معه حول قضية المناخ، بعدما وجهت الشكر لبايدن.
وسبب المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن هناك العديد من التصرفات الغريبة لبايدن وأخرى وضعته في مواقف محرجة.
"هل أنت مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بتغير المناخ؟"#بايدن: "لقد فعلنا ذلك بالفعل
"إذن هل أعلنت بالفعل حالة الطوارئ الوطنية؟
بايدن: "عمليًا – لديك خطأ فيك pic.twitter.com/ft2Q27VjK1
— reports (@d23hm) August 9, 2023