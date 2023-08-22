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النادي تعاقد مع اللاعب أمس مما أثار غضب الشبابيين

تصرف وحيد قد يحمي الهلال من العقوبة بسبب صفقة تمبكتي

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
تصرف وحيد قد يحمي الهلال من العقوبة بسبب صفقة تمبكتي
المواطن - محمد سمعه

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أثارت صفقة انتقال حسان تمبكتي لنادي الهلال، الجدل والغضب بين جماهير نادي الشباب والأعضاء الذهبيين للنادي بسبب القرار المنفرد من خالد الثنيان رئيس الشباب ببيع اللاعب رغم رفض بقية أعضاء مجلس إدارة النادي والأعضاء الذهبيين.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الاثنين عن ضمه تمبكتي صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من الشباب حتى صيف 2027.

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مخالفات جسيمة في صفقة تمبكتي

وقال الإعلامي الرياضي محمد العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في الصفقة، التعاقد تم 2 ونصف فجرًا بتوقيت السعودية فجر أمس الاثنين، وعرض الهلال كان الأقل ماليًّا بقيمة 20 مليون ريال مع إعارة الثلاثي محمد جحفلي وحمد اليامي وعبدالله رديف للشباب لمدة موسم مقابل إعارة تمبكتي لـ الهلال لمدة موسم، لكن ماذا حدث، الهلال ضم اللاعب نهائيًّا”.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

وأضاف العنزي: “أيضًا لماذا قبل مجلس إدارة الشباب بالعرض المالي الأقل، عرض النصر كان 90 مليون ريال وعرض الأهلي كان 60 مليون ريال وعرض الهلال كان 20 مليون ريال، لماذا تنازل رئيس الشباب عن مصلحة النادي، كذلك حسب معلوماتي من وقع على ورقة انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال هو رئيس الشباب خالد الثنيان وليس خليف الهويشان المدير التنفيذي للنادي، فهذا مخالف حيث من المفترض توقيع المدير التنفيذي للنادي على ورقة انتقال اللاعب وليس رئيس الشباب”.

وتابع العنزي: “حسب معلوماتي أيضًا، الإدارة التنفيذية بنادي الشباب لا تعلم أي شيء عن انتقال تمبكتي لـ الهلال، ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الهلال مخالفة عند إتمام صفقة، سبق وأن فعلها في صفقة محمد جحفلي”.

وواصل: ” الهلال قد لايكون عليه أي عقوبة في حال رفع من قيمة عرضه ودفع أكثر من 46 مليون ونصف المليون ريال”.

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