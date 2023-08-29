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الكرملين يرحب ويؤكد رضاءه عنها

تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرانسيس لم يكن يقصد تمجيد الإمبريالية الروسية عندما أشاد بالقياصرة الذين وسعوا الإمبراطورية الروسية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك بعد أن انتقدت أوكرانيا تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا التي أدلى بها الأسبوع الماضي والتي رحب بها الكرملين.

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تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا

وحث البابا فرانسيس الشباب الروس عقب خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي، على تذكر أنهم ورثة قياصرة سابقين مثل بطرس الأول وكاثرين الثانية.

وقام القيصران بتوسيع الإمبراطورية الروسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، بما في ذلك عبر غزو مناطق من أوكرانيا.

وعلى إثرها، وصفت أوكرانيا التصريحات بأنها “مؤسفة للغاية”، فيما علق الكرملين على تصريحات بابا الفاتيكان بأنها “مرضية للغاية”.

وأشار الكرملين إلى أن الدولة الروسية لديها تراث غني، وأنه من الجيد أن البابا يعرف التاريخ الروسي.

ليس تمجيد المنطق الإمبريالي

من جانبه، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا فرانسيس قصد تشجيع الشباب على الحفاظ على كل ما هو إيجابي في التراث الثقافي والروحي الروسي العظيم والعمل على تعزيزه، وبالتأكيد ليس تمجيد المنطق الإمبريالي.

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