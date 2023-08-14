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وقت تدريبه لنادي فلامنجو البرازيلي

تصريح سابق لـ مدرب الهلال عن Neymar قد يثير أزمة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
تصريح سابق لـ مدرب الهلال عن Neymar قد يثير أزمة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح البرازيلي Neymar قريبًا من الانضمام لنادي الهلال وذلك بعد إتمام المفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، سيشرف على تدريب نيمار في صفوف أزرق الرياض خلال الفترة المقبلة، لكن تصريحًا سابقًا لـ جيسوس قد يثير أزمة بينه وبين نيمار في المستقبل القريب.

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Neymar لايهتم بكرة القدم

وكان جيسوس قال في تصريح سابق لـ موقع Goias 24 horas في عام 2020: ” كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أفضل بكثير من نيمار، نيمار آخر ما يفكر فيه هو كرة القدم عكس ميسي ورونالدو يضعان كرة القدم أولوية لهما من أجل النجاح”.

وكانت شبكة BBC قالت اليوم الاثنين، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق مع نظيرتها في الهلال، على انتقال Neymar إلى صفوفه مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وكشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، مزيدًا من التفاصيل بشأن الصفقة المرتقبة، حيث أكدت أن نيمار سينضم إلى صفوف الهلال، وسيتم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء.

Neymar

برشلونة يرفض عودته

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الأخيرة من أجل حسم الصفقة، فيما خيم الغموض على موقف برشلونة، الذي رفض عودة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه مؤخرًا.

وأشارت إلى أن الاتفاق بين الهلال وباريس سان جيرمان تم بالأمس، ويخضع نيمار لفحوصات طبية كلاعب جديد في صفوف الأزرق خلال الساعات القليلة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس، وسيوقع لموسمين، ويحصل على 100 مليون يورو في العام.

وأوضحت أن النجم البرازيلي سيُسافر إلى العاصمة الرياض هذا الأسبوع، ثم ينتظم في تدريبات الهلال الجماعية، والتي تضم نجومًا عالميين، ومنهم؛ البرازيلي مالكوم، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وكاليدو كوليبالي.

نيمار

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