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بعد تأكيده باستمرار محمد صلاح

تصريح كلوب يُعيد للأذهان رحيل كوتينهو لبرشلونة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
تصريح كلوب يُعيد للأذهان رحيل كوتينهو لبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدرب الألماني يورغن كلوب استمرار النجم المصري الدولي محمد صلاح مع ليفربول، وعدم بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي، ليُعيد إلى الأذهاب رحيل النجم البرازيلي كوتينهو إلى صفوف برشلونة.

كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح

وتحدث يورغن كلوب عن مستقبل النجم المصري بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، قائلًا: “لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، وفي حالة وصول العرض؛ سيتم رفضه”.

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وواصل يورغن كلوب تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: “محمد صلاح هو لاعب ليفربول وملتزم مع النادي بنسبة 100%.. ليس هناك جديد للحديث حوله، لكن وجهة نظرنا واضحة نحن لا ننوي بيعه”.

كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر theathletic

الجماهير تتذكر واقعة كوتينهو

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات كلوب، وتذكرت واقعة رحيل كوتينهو عن ليفربول، والانضمام إلى برشلونة في يناير عام 2018، ليصبح اسم النجم البرازيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”.

وأكد يورغن كلوب آنذاك، أن ليفربول لن يقبل عرض برشلونة ولو تجاوز الـ100 مليون من أجل كوتينهو، وشدد على أن اللاعب ليس للبيع، ورحل بعد ذلك في صفقة قياسية تجاوزت الـ155 مليون يورو.

وأعادت الجماهير نشر هذه التصريحات، أبدت تفاؤلها باحتمالية انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد على طريقة كوتينهو، وعلق خالد بن عبدالله: “وهنا كلوب بنفسه وبعدها بعد اللاعب بالشتوية لبرشلونة”.

وعلق أحمد قائلًا: “متفائل كثير أنه راح يجي إن شاء الله، واللي مخليني أتفاءل أكثر بعد تصريح كلوب، تصاريحه السابقة بشأن كوتينهو وماني وغوتزة في دورتموند”، وقال محمود: “يعني صلاح على طريقة النجم البرازيلي”.

يورغن كلوب وكوتينهو
كلوب واللاعب البرازيلي

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