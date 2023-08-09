تصنيف ائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة لـ معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن حصولها على أول تصنيفات ائتمانية من وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بدرجة “Baa1″، ووكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بدرجة “BBB+”, مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت أن هذه الدرجة الاستثمارية الممنوحة لمعادن تعكس نموذج أعمالها المتنوع كونها رائدة عالمياً في إنتاج السلع المتعددة على رأسها انتاج الفوسفات، وامتلاكها لأكبر سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قوة قطاعها التجاري القابل للتوسع في معادن الأساس والمعادن الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه التصنيفات تؤكد استدامة قاعدة أعمال معادن وريادتها في تقنين التكلفة، وحيازتها لملف مالي قوي، حيث تأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب التصنيف الائتماني مؤخراً للمملكة، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي الناتج عن التحولات الجوهرية التي تقودها رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت: “تأتي هذه التصنيفات الاستثمارية في الوقت الذي ننفذ فيه برنامج تحول كبير لتعزيز أعمالنا وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد، كما يأتي ذلك شاهداً على متانة الوضع المالي لمعادن مما يعزز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالمياً، والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز التنوّع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.