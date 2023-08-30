باشرت فرق الدفاع المدني واقعة تطاير أجزاء من مغسلة ملابس بحي العزيزية بالرياض.

لا إصابات

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور عبر منصة إكس، أن الواقعة نتج عنها أضرار مادية، ولا إصابات.

طقس الرياض

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من اليوم وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، حريملاء، رماح، وادي الدواسر، السليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.