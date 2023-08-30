تطاير أجزاء من مغسلة ملابس بحي العزيزية بالرياض تعليق البيت الأبيض على الأوضاع بالغابون إعلان صفقة جابرييل فيجا يتجاوز المليار مشاهدة عاصفة رعدية تحول النهار إلى ليل في صبيا جماهير الاتحاد للإدارة: احسموا صفقتي المدافع والجناح لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال الأمير يُعلق على احتجاج الشباب ضد مختار علي الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها فتح التسجيل للمشاركة في مبادرة الشرقية تبدع ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول
باشرت فرق الدفاع المدني واقعة تطاير أجزاء من مغسلة ملابس بحي العزيزية بالرياض.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور عبر منصة إكس، أن الواقعة نتج عنها أضرار مادية، ولا إصابات.
تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من اليوم وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، حريملاء، رماح، وادي الدواسر، السليل.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.