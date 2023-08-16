تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة ملان

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة ملان لمنتجات الحديد الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية، هذا اليوم على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته، منخفضًا 80.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 11412.94 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 5.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ بوبا العربية، وكابلات الرياض، والنهدي، وأنابيب، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ مشاركة ريت، والباحة، ومعدنية، وأسواق عبدالله العثيم، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.06% و7.76%.
وكانت أسهم شركات؛ أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وشمس، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات؛ أرامكو السعودية، والأهلي، والنهدي، والراجحي، وبوبا العربية الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 93.60 نقطة ليقفل عند مستوى 23394.77 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 34.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و800 ألف سهم.