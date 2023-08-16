تطبيق تويت دك خدمة مدفوعة الأجر

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أصبح تطبيق تويت دك خدمة مدفوعة، إذ ظهرت أمام مستخدمي منصة اكس (تويتر سابقًا) حينما حاولوا الدخول إليه، صفحة لتسجيل اشتراك مدفوع يتيح تصفّحه.
وفي وقت سابق، أعلنت إكس في يوليو أنّ تويت دك، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحًا فقط لأصحاب الحسابات التي تحمل علامة التوثيق الزرقاء بدءًا من أغسطس.
وبات يتعيّن على المستخدمين الراغبين في استخدام البرنامج الذي بات اسمه إكس برو، الاشتراك في خدمة علامة التوثيق لقاء 84 دولارًا تُدفَع سنويًّا.
وأصبحت منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك العام الفائت، تبحث بمختلف الطرق عن تحقيق أرباح، بعدما لجأت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة.
وفي الأسبوع الفائت، أكدت الرئيسة التنفيذية لإكس ليندا ياكارينو أنّ المنصة قريبة من تحقيق التوازن وأنّها عاودت التوظيف.
ويُظهر تويت دك الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو البرنامج.
واشترت تويتر تويت دك في لندن في سنة 2011، في صفقة قدّرتها وسائط إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.