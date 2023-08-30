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حفظ الملخص في المستندات والعودة إليه بعد الاجتماعات

تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ GOOGLE MEET

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ GOOGLE MEET
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جوجل خلال فعاليات معرض Cloud Next عن عدد من الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستتوفر قريبًا في تطبيق Google Meet للاجتماعات.

ومن أكبر الميزات الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي هي قدرة برنامج Duet AI من جوجل على تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي: اضغط فوق “تدوين ملاحظات لي”، وسوف يلتقط التطبيق ملخصًا وعناصر العمل أثناء استمرار الاجتماع.

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أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ Google Meet

وإذا تأخرت عن أحد الاجتماعات، فسيتمكن جوجل من عرض ملخص منتصف الاجتماع لك حتى تتمكن من متابعة ما حدث أثناء المكالمة، كما ستتمكن من التحدث بشكل خاص مع Google chatbot لمراجعة التفاصيل التي ربما فاتتك، وعندما ينتهي الاجتماع، يمكنك حفظ الملخص في المستندات والعودة إليه بعد انتهاء الاجتماع، ويمكنه أيضًا تضمين مقاطع فيديو للحظات المهمة.

كما يمكن أن تكون هذه الميزات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وسيلة لتحرير الأشخاص من كتابة الملاحظات خلال الاجتماع وتسهيل متابعة الاجتماع، ومن الواضح أيضًا أن Microsoft و Zoom تعتقدان أن هذه فكرة جيدة: فقد طرحتا ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خاصة بهما، لكن الملخصات لن تكون مفيدة إلا إذا تمكنت من التقاط ما حدث بدقة أثناء الاجتماع.

وخلال العامين الماضيين، غيرت Google الأمور بالفعل باستخدام تطبيق Google Meet ، خاصة في الأيام الأولى لجائحة كورونا، قامت بإعادة تسمية التطبيق من “Hangouts Meet” إلى “Google Meet” وأضافت الكثير من الميزات في أكثر من ثلاث سنوات منذ ذلك الحين.

وللمساعدة في مكافحة الإرهاق الناجم عن التحديق في العشرات من مربعات الفيديو في مكالمة Meet، تضيف Google أيضًا تخطيطات ديناميكية توفر أحجامًا وأشكالًا مختلفة لتلك المربعات.

 

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