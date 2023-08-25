تطوير روبوت جديد لقطف الفاكهة والخدمة المنزلية

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ابتكر الباحثون روبوتًا جديدًا ثنائي اليدين لديه حساسية لمسية قريبة من البراعة البشرية، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوجيه أفعاله.
ويسمح نظام Bi-Touch الجديد، الذي صممه علماء في مختبر جامعة بريستول للروبوتات، بتنفيذ مهام يدوية من خلال استقبال الأوامر من مساعد رقمي.
بحسب ورقة بحثية نشرت في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters، يمكن لهذا التطور أن يحدث ثورة في صناعات مثل قطف الفاكهة، والخدمة المنزلية، وربما يساعد في نهاية المطاف في استعادة اللمس من طريق الأطراف الاصطناعية.