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بهدف تحسين انسيابية حركة المركبات

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
المواطن - واس

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، العمل بمشروع تطوير طريق شمال الناصرة بمحافظة القطيف، (المرحلة الأولى) بطول 1100 متر وعرض 60 مترًا، بداية من تقاطع طريق الخليج شرقاً وصولاً إلى مصرف العوامية غرباً، وذلك ضمن مراحل إنشاء وتطوير الطرق المحورية الرابطة والرئيسة في مدن وأحياء المحافظة.

تحسين انسيابية حركة المركبات

وأكدت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تحسين انسيابية حركة المركبات، ورفع مستوى السلامة العامة وكفاءة شبكة الطرق، وتحسين المشهد الحضــري وأنسنة المدن وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، حيث يربط الطريق العديد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، ويعتبر نقطة جذب سياحية، نظرًا لما يتميز به الطريق من نمو تجاري متواصل يستقطب الأهالي والزوار من خارج القطيف.

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إنشاء طريق جديد

كما تواصل أمانة الشرقية، أعمال إنشاء طريق جديد يربط بين حي الراية شمالًا ليلتقي بحي الرمال في الجش جنوباً وصولاً إلى طريق الظهران الجبيل السريع بالقطيف، وذلك لخلق محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية، وتقديم أفضل خدمة للسكان وزائري القطيف من خلال إيجاد بدائل متعددة في شبكات الطرق.

وأوضحت أن الطريق الجديد يبلغ طوله 2100 متر بعرض 30 متراً، وسيعمل على إيجاد خيارات أخرى لساكني المخططات المجاورة أو القادمين من طريق الظهران الجبيل السريع، والأحياء القريبة منه، مؤكدةً استمرار تطوير وتحديث شبكة الطرق بإجراء العديد من الدراسات الميدانية في مختلف المواقع والمخططات لإيجاد بدائل متعددة بما يتناسب مع الحاجة المرورية والكثافة السكانية.

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