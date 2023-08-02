تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب وذلك بعد انتهاء أعمال غسل الكعبة المشرفة اليوم.
وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وكافة جنبات المسجد الحرام على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من (60) مبخرة كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.
وتأتي هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي وجه بها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتسخير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.