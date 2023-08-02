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تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة Icon السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما Icon بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة Icon احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال Icon أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق Icon وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق Icon

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بأفخر وأجود أنواع الطيب

تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب وذلك بعد انتهاء أعمال غسل الكعبة المشرفة اليوم.

تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وكافة جنبات المسجد الحرام على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من (60) مبخرة كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

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تسخير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام

وتأتي هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي وجه بها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتسخير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

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