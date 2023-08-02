تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب وذلك بعد انتهاء أعمال غسل الكعبة المشرفة اليوم.

تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وكافة جنبات المسجد الحرام على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من (60) مبخرة كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

تسخير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام

وتأتي هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي وجه بها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتسخير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.