تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بداية قوية

وبدأت مباراة أبها ضد الهلال المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وضغط الزعيم بقوة، وكاد عبدالله الحمدان أن يهز الشباك عند الدقيقة الثالثة، إلا أن رأسيته مرت خارج الملعب.

واستمرت المحاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، وسط تماسك دفاعي كبير، وأطلق البرازيلي مالكوم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 23، إلا أن حارس المرمى ديفيز إيباسي تصدى لها بشكل مميز.

تعادل أبها ضد الهلال

ونجح مالكوم في هز الشباك عند الدقيقة 31، بعد عرضية مميزة من ناصر الدوسري، إلا أن تقدم الأزرق لم يستمر طويلًا، حيث تمكن التونسي سعد بقير في تسجيل التعادل عند الدقيقة 33 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأشعلت المباراة، وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن يُسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 عن طريق سالم الدوسري بعد تمريرة من البرازيلي ميشيل ديلغادو، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك في الدقائق المتبقية، وتسجيل هدف التقدم، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد الهلال في دوري روشن السعودي.