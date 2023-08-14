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ضمن منافسات دوري روشن

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بداية قوية

وبدأت مباراة أبها ضد الهلال المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وضغط الزعيم بقوة، وكاد عبدالله الحمدان أن يهز الشباك عند الدقيقة الثالثة، إلا أن رأسيته مرت خارج الملعب.

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واستمرت المحاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، وسط تماسك دفاعي كبير، وأطلق البرازيلي مالكوم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 23، إلا أن حارس المرمى ديفيز إيباسي تصدى لها بشكل مميز.

أبها ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تعادل أبها ضد الهلال

ونجح مالكوم في هز الشباك عند الدقيقة 31، بعد عرضية مميزة من ناصر الدوسري، إلا أن تقدم الأزرق لم يستمر طويلًا، حيث تمكن التونسي سعد بقير في تسجيل التعادل عند الدقيقة 33 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

مالكوم
مالكوم – المصدر @SPL

وأشعلت المباراة، وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن يُسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 عن طريق سالم الدوسري بعد تمريرة من البرازيلي ميشيل ديلغادو، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك في الدقائق المتبقية، وتسجيل هدف التقدم، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

أبها والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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