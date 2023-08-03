تعادل النصر والزمالك سلبيًا بالشوط الأول

انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة النصر والزمالك المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، ونجح الفريق الأبيض في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سريعًا، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالرحمن غريب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضًا، لتستمر محاولات الفريقين للتسجيل.

النصر والزمالك يتعادلان

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 33، إلا أن حارس المرمى نواف العقيدي تألق وأبعدها، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل النصر والزمالك سلبيًا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الزمالك المصري برصيد 3 نقاط.