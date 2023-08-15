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بعد صرف ريال مدريد النظر عن ضمه

تعاقد الهلال مع ياسين بونو يُهدد برحيل المعيوف

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
تعاقد الهلال مع ياسين بونو يُهدد برحيل المعيوف
المواطن - محمد سمعه

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يرغب نادي الهلال في ضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني وذلك بعد تراجع مستوى عبدالله المعيوف مؤخرًا.

تراجع في مستوى عبدالله المعيوف

وكان المعيوف ظهر بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

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وكشفت التقارير أن الهلال يرغب في ضم الحارس بونو صاحب الـ 32 عامًا وذلك بعد تراجع ريال مدريد الإسباني عن ضمه بحسب تقارير إعلامية.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

بونو يلعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف مع الإبقاء على محمد العويس، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ملينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.

وكان النصر فكر في التعاقد مع بونو مسبقًا وذلك بعد إصابة الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

ياسين بونو

أرقام ياسين بونو 

وفي الموسم الماضي، لعب بونو صاحب الـ32 عامًا 36 مباراة في مختلف المسابقات حقق نظافة الشباك في 7 مباريات، واستقبلت شباكه فقط 60 هدفًا.

وبشكل عام خاض بونو 140 مباراة، استقبل خلالها 138 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.

وحقق الحارس المغربي المخضرم بطولة الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية موسمي 2019/2020 و 2022/2023، كما فاز بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2021/2022.

 

ياسين بونو حارس مرمى المغرب ونادي إشبيلية - النصر

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