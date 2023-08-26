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ضمن منافسات الدوري الفرنسي

تعديل المسار شعار مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
تعديل المسار شعار مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، في ظل البداية المحبطة للفريقين في الموسم الرياضي الحالي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

ومن المقرر أن تُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس على ملعب “حديقة الأمراء”، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد نقطتين، فيما يتواجد لانس في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس
موعد المباراة – المصدر @PSG_English

الفريقان يبحثان عن الفوز

ويدخل المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس، بهدف استعادة التوازن وتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

وعاشت كتيبة إنريكي فترة من عدم الاستقرار، بسبب أزمة النجم كيليان مبابي، والذي تم استبعاده من استعدادات الفريق وأول مباريات الموسم الحالي، ولكن عاد في مواجهة تولوز، وهز الشباك، ويأمل لمواصلة التألق في مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الفرنسي بالخسارة ضد بريست، قبل أن يتعادل مع رين، ويطمح لتعديل مساره واستغلال تراجع أداء باريس سان جيرمان وحصد نقاط مباراة اليوم.

لانس
لاعبو لانس – المصدر @RCLens

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