تعرض موظف بقنصلية للسويد لإطلاق نار في تركيا

تعرض موظف تركي في القنصلية الفخرية للسويد في مدينة إزمير بغرب البلاد، لإطلاق نار وأصيب بجروح بالغة أمام مبنى القنصلية، وفقًا لما ذكرته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم الثلاثاء.

القبض على المهاجم

وقال مكتب حاكم إزمير في بيان إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري بشرق البلاد، وأضاف المكتب أن الشرطة تحقق في الحادث.

فيما علقت الخارجية السويدية وقالت إن مشتبها به اعتُقل والسلطات التركية تحقق في الحادث، مضيفة أن القنصلية العامة على اتصال وثيق مع القنصلية الفخرية في إزمير والسلطات المحلية في تركيا