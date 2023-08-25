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تشمل برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع

تعرف على حزم الدعم المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
تعرف على حزم الدعم المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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تُواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).

تحسين الحالة المعيشية

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين؛ لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

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ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل، يُلبّي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.

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