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أمر بكفالة للإفراج عنه

تعليق الحكم بسجن عمران خان

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
تعليق الحكم بسجن عمران خان
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارًا بتعليق الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد، لكن لم يتضح ما إذا كان سيفرج عنه.

طلب الاستئناف

كما حصل خان على كفالة للإفراج عنه إلى أن يتم النظر في طلب الاستئناف، الذي تقدم به بشأن إدانته السابقة بتهمة الفساد والكسب غير المشروع من قبل محكمة أدنى.

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ومع ذلك، أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان الذي يبلغ عمره 70 عامًا، رهن الاحتجاز حتى يوم الأربعاء في قضية أخرى منفصلة.

تهم يواجهها خان

ويقول محامو خان إن أكثر من 100 تهمة قد وجهت إليه منذ إقالته من السلطة في أبريل/ نيسان العام الماضي.

وتشمل هذه التهم تسريب أسرار الدولة، والتحريض على العصيان والاحتجاجات العنيفة، وقد صدرت أوامر اعتقال مختلفة بحق خان على خلفية التهم المذكورة.

تهم بدوافع سياسية

ويقول رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن جميع التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

ويسعى محامو خان إلى استصدار أمر من المحكمة العليا لمنع احتجازه في أي قضية أخرى، لكن لم يتم تحديد موعد جلسة لسماع هذا الالتماس حتى الآن.

سماع نتيجة الجلسة

وقال فريق الدفاع عن خان إن المحكمة العليا تنتظر سماع نتيجة جلسة يوم الثلاثاء في المحكمة العليا قبل النطق بالقرار.

وأكد جوهر خان، أحد محاميي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، أنه متفائل بخصوص قرار المحكمة، وقال “أملنا كبير بأن يتم إطلاق سراحه”. وأضاف: “حتى الآن، لم يتم إبلاغنا باعتقاله في أي قضية أخرى”.

مسيرة خان من الرياضة للسياسة

وحُكم على خان نجم الكريكيت العالمي، الذي تحول إلى السياسة وشغل منصب رئيس وزراء بلاده لنحو أربع سنوات، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 5 أغسطس/آب لعدم الكشف عن الأموال التي حصل عليها من بيع هدايا تلقاها خلال فترة وجوده في منصبه بين عامي 2018 و2022.

وتشمل الهدايا التي ذكرت تقارير أن قيمتها تقدر بأكثر من 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار أمريكي)، ساعات رولكس وخاتمًا، وزوجًا من أزرار الأكمام الخاصة بالقمصان.

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