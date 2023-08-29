تعليق الحكم بسجن عمران خان

أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارًا بتعليق الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد، لكن لم يتضح ما إذا كان سيفرج عنه.

كما حصل خان على كفالة للإفراج عنه إلى أن يتم النظر في طلب الاستئناف، الذي تقدم به بشأن إدانته السابقة بتهمة الفساد والكسب غير المشروع من قبل محكمة أدنى.

ومع ذلك، أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان الذي يبلغ عمره 70 عامًا، رهن الاحتجاز حتى يوم الأربعاء في قضية أخرى منفصلة.

ويقول محامو خان إن أكثر من 100 تهمة قد وجهت إليه منذ إقالته من السلطة في أبريل/ نيسان العام الماضي.

وتشمل هذه التهم تسريب أسرار الدولة، والتحريض على العصيان والاحتجاجات العنيفة، وقد صدرت أوامر اعتقال مختلفة بحق خان على خلفية التهم المذكورة.

تهم بدوافع سياسية

ويقول رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن جميع التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

ويسعى محامو خان إلى استصدار أمر من المحكمة العليا لمنع احتجازه في أي قضية أخرى، لكن لم يتم تحديد موعد جلسة لسماع هذا الالتماس حتى الآن. سماع نتيجة الجلسة