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تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء؛ بسبب حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها المنطقة من أمطار غزيرة ورياح نشطة وسيول.

الدراسة عن بعد

وقالت إدارة الجامعة في منشور عبر منصة إكس: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من جامعة أم القرى على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 7/ 2/ 1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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أتربة مثارة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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