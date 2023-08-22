تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم تعطل بهم تلفريك عالق بباكستان الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي صور الأقمار الصناعية تكشف استهداف كييف للقواعد العسكرية الروسية ذهول رونالدو لحظة إحراز شباب الأهلي هدفه الثاني طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم تهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار وسط استعدادات متكاملة تطاير لوحات إعلانية ضخمة بسبب رياح مكة نجم شبابي آخر يقترب من الهلال بعد تمبكتي
أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء؛ بسبب حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها المنطقة من أمطار غزيرة ورياح نشطة وسيول.
وقالت إدارة الجامعة في منشور عبر منصة إكس: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من جامعة أم القرى على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 7/ 2/ 1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.