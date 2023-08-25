تعليق الرحلات بمطار فنوكوفكو الروسي بعد هجمات بطائرات مسيّرة

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أكدت وسائل إعلام روسية أن مطار فنوكوفكو بموسكو علق الرحلات الجوية بعد هجمات بطائرات مسيّرة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة الطيران الروسية، أن مطارات موسكو عادت للعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم نتيجة محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة: إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها بواسطة الدفاعات الجوية، بينما تم تحييد الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.