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لرفضها التدخل في شؤون النيجر

تعليق المساعدات الفرنسية لبوركينا فاسو

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
تعليق المساعدات الفرنسية لبوركينا فاسو
المواطن - فريق التحرير

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قالت فرنسا: إنها علقت مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية أمس الأحد.

إعلان حرب

وجاء البيان بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة “إعلان حرب”.

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وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قد أمهلت المجلس العسكري في النيجر مدة أسبوع لإعادة تسليم السلطة للرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد بازوم أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.

وأكدت الخارجية الفرنسية السبت أنها تدعم بثبات وحزم جهود إكواس لإعادة بازوم إلى السلطة.

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