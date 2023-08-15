تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو تعليق تداول أسهم 5 شركات في السوق الرئيسية لجلسة واحدة صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة المدني: أمطار رعدية بمعظم المناطق حتى السبت 3 قطاعات عسكرية أمريكية بدون قادة لأول مرة في لتاريخ إحباط ترويج 19.728 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم الإعصار لان يضرب غرب اليابان ويعطل خدمات النقل بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث وظائف بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني
أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركات في السوق الرئيسية لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والشركات هي:
• المصافي العربية السعودية
• البحر الأحمر العالمية
• تبوك للتنمية الزراعية
• الخليج للتدريب والتعليم
• السعودية للأسماك.
وتابع بيان تداول، أنه سيتم استئناف تداول أسهم هذه الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء 16 أغسطس تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.
ويأتي هذا استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.