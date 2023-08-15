تعليق تداول أسهم 5 شركات في السوق الرئيسية لجلسة واحدة

أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركات في السوق الرئيسية لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الثلاثاء.

تعليق تداول أسهم 5 شركات

يأتي ذلك لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والشركات هي:

• المصافي العربية السعودية

• البحر الأحمر العالمية

• تبوك للتنمية الزراعية

• الخليج للتدريب والتعليم

• السعودية للأسماك.

استئناف عملية التداول

وتابع بيان تداول، أنه سيتم استئناف تداول أسهم هذه الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء 16 أغسطس تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

ويأتي هذا استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.