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بعد تهديد بضربة صاروخية على شبة جزيرة القرم

تعليق حركة المرور على جسر القرم

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
تعليق حركة المرور على جسر القرم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام روسية، تعليق حركة المرور على جسر القرم بعد تهديد بضربة صاروخية محتملة على شبة جزيرة القرم من قبل قوات أوكرانية.

تعليق المرور على جسر القرم

وأفاد موقع ريبار العسكري الروسي، بتعليق حركة المرور على جسر القرم يرتبط بتهديد بضربة صاروخية محتملة على شبه الجزيرة من قبل الجيش الأوكراني.

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كما أكدت وكالة تاس للأنباء، أنه جرى تعليق حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم بسبب تهديدات بوجود هجمات صاروخية متوقعة على المنطقة في الوقت الحالي، لذلك توقفت حركة مرور العربات على امتداد الجسر.

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد الجيش الروسي خلال أول أمس 14 هجومًا شنته قوات كييف، وتكبيدها أكثر من 700 قتيل وتدمير عشرات المدرعات والدبابات.

الحرب الروسية الأوكرانية

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: أن القوات الروسية صدت 5 هجمات على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، وقُتل 65 جنديًّا أوكرانيًّا وتم تدمير 4 عربات قتالية ومدافع هاوتزر من طراز D-20 ورادار أمريكي AN/TPQ-50، وعلى محور زابوروجيه، صد الطيران الروسي والمدفعية 4 هجمات شنها اللواء 65 الميكانيكي واللواء 82 الأوكرانيان، وتمكنت القوات الروسية في هذا المحور من القضاء على أكثر من 125 جنديًّا أوكرانيًّا وتدمير 3 دبابات ومدرعتين و9 عربات خلال أول أمس.

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