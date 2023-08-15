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مع قرب العام الدراسي الجديد

تعليم الرياض: الاصطفاف الصباحي 6:15 والحصة الأولى 6:30

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
تعليم الرياض: الاصطفاف الصباحي 6:15 والحصة الأولى 6:30
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الرياض مواعيد دوام المدارس مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1445 في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات، وذلك بدءًا من الأسبوع المقبل.

بداية الحصة الأولى

وأوضحت إدارة تعليم الرياض أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة 6:15 صباحًا، وبداية الحصة الأولى في تمام 6:30 صباحًا حتى تاريخ 17 ربيع آخر.

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أما في الدوام الشتوي سيكون موعد الاصطفاف الصباحي 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى في تمام 7:00 صباحًا حتى تاريخ 29 شعبان.

وبشأن تفاصيل المواعيد الأخرى، فستكون وفق الجدول التالي:

استعداد المدارس لاستقبال الطلاب

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، زار أمس، عددًا من المدارس الجديدة التي فتحت أبوابها استعدادًا لاستقبال الطلاب وعودة الدراسة.

وتفقد في جولته التجهيزات الجديدة والمباني وما استحدث فيها من أجهزة ومعدات استعدادًا للعام الجديد، ووقف على جميع الاستعدادات التي يحتاجها الطلبة والطالبات.

وأوضح الزارع أنه تم استلام 95 مبنى مدرسيًا جديدًا، منها ما تم إعادة تأهيله بالكامل، فيما تم الاستغناء عن 92 مبنى مستأجرًا.

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