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بداية من يوم الأحد وحتى الخميس

تعليم الرياض: بداية الدوام خلال أسبوع العودة 7.30 صباحًا

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
تعليم الرياض: بداية الدوام خلال أسبوع العودة 7.30 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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رحبت الإدارة العامة لتعليم الرياض بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس بعد غدٍ الأحد 26 محرم.

ونوهت الإدارة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن بداية خلال أسبوع العودة، ستبدأ من الأحد 26 محرم حتى الخميس 1 صفر 1445، عند الساعة الـ7:30 صباحًا، متمنية للجميع عامًا دراسيًّا مميزًا وحافلًا بالإبداع والإنجازات.

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