تعليم الرياض: بداية الدوام خلال أسبوع العودة 7.30 صباحًا سبب يمنع رابطة الدوري من التأجيل لـ الهلال والنصر نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح
رحبت الإدارة العامة لتعليم الرياض بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس بعد غدٍ الأحد 26 محرم.
ونوهت الإدارة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن بداية خلال أسبوع العودة، ستبدأ من الأحد 26 محرم حتى الخميس 1 صفر 1445، عند الساعة الـ7:30 صباحًا، متمنية للجميع عامًا دراسيًّا مميزًا وحافلًا بالإبداع والإنجازات.