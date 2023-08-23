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مع تفقد المبنى المدرسي ومرافقه بشكل مستمر

تعليم الرياض يشدد على إجراءات الأمن والسلامة في المدارس

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
تعليم الرياض يشدد على إجراءات الأمن والسلامة في المدارس
المواطن - واس

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أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أهمية تفعيل كافة الخطط والالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية في المنشآت التعليمية.

الإجراءات الخاصة بالأمن

وأوضح مدير تعليم الرياض الدكتور نايف الزارع أهمية تفعيل كافة الخُطط والالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية في المنشآت التعليمية، وذلك تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وما قد يصاحبه من تحديات وظروف مناخية مختلفة تستوجب المتابعة المستمرة والالتزام الدائم بتعليمات وإجراءات السلامة على مدار العام.

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وشدد على دور مكاتب التعليم وكافة المدارس في الاستعداد الجيّد والمتابعة الدائمة لتعزيز سلوكيات السلامة من خلال رفع الوعي والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدًا أن سلامة وأمن أبناءنا الطلاب والطالبات مسؤولية نظامية وأخلاقية وواجب وطني يتحتم على الجميع التكاتف من أجله.

تفقد المبنى المدرسي

وفي إطار تفعيل تعليمات وإجراءات السلامة، حث الدكتور “الزارع”، مديري ومديرات المدارس على تفقد المبنى المدرسي ومرافقه بشكل مستمر طوال العام الدراسي، وتفعيل مهام اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة ومنسق السلامة في المدرسة، وأهمية اتباع توجيهات الدفاع المدني وتعليماته.

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