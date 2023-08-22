الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024”.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بـ تعليم الرياض عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة فتحت التسجيل في المسابقة لإتاحة الفرصة الكافية لجميع الطلاب والطالبات للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية نوعية لتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الوطني والتأهل للمشاركة الدولية لتمثيل السعودية في المعرض الدولي.
وأشار إلى أن مثل هذه المسابقات تعكف على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم وتشكيل فرق إبداعية تشارك محلياً ودولياً.
ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة أو الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريع إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.