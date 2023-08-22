Icon

الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري Icon الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا Icon المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة Icon احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات Icon استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير Icon تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية Icon النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها Icon رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي Icon وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة Icon ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الوطني

تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024”.

مشاريع علمية وإبداعية

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بـ تعليم الرياض عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة فتحت التسجيل في المسابقة لإتاحة الفرصة الكافية لجميع الطلاب والطالبات للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية نوعية لتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الوطني والتأهل للمشاركة الدولية لتمثيل السعودية في المعرض الدولي.

قد يهمّك أيضاً
12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق

مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق

وأشار إلى أن مثل هذه المسابقات تعكف على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم وتشكيل فرق إبداعية تشارك محلياً ودولياً.

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة أو الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريع إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير