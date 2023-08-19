“تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها لاستقبال وعودة ما يزيد عن 1.2 مليون طالب وطالبة في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

بداية العام الدراسي الجديد

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للتعليم وحرصها على تهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية كما رفع شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لحرصهم ومتابعتهم المستمرة لاستلام وتهيئة المباني المدرسية مثمناً دور معالي وزير التعليم وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد 1445 هـ سيشهد افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات،لتصل نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 96 في المئة فيما بلغ عدد المباني المستأجرة المستغنى عنها 92 مدرسة بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة ليتم توفير أكثر من 30 مليون ريال والتي كانت تمثل القيمة الإيجارية لتلك المباني سنوياً ؛مشيرًا إلى استفادة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من المباني الجديدة، والتي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة،و 8 مدارس ثانوية.

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع ميدانياً على جاهزية المدارس حيث تفقّد المباني والتجهيزات المدرسية خلال جولته على عددٍ من المدارس واطّلع على خطط إدارات المدارس لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ. وتجول على قاعات التدريب في المدارس والتقى بالمعلمين الملتحقين بالبرامج التدريبية خلال أسبوع العودة وشارك خلال جولاته المعلمين في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب.

ووجه الزارع قيادات الإدارة والمكاتب والمشرفين والمشرفات بزيارات ميدانية لمتابعة انطلاقة العام الدراسي والانضباط المدرسي بكافة عناصره.

وأعلن الأستاذ عبدالسلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، جاهزية كافة الإدارات لانطلاقة وبدء العام الدراسي الجديد حيث يستعد أكثر من 63 ألف معلم ومعلمة لاستقبال الطلاب والطالبات مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خطة تدريبية في أسبوع عودة المعلمين والمعلمات حيث تضمنت الخطة 81 برنامجاً تدريبياً متنوعاً يشمل الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد وبرامج إدارة الإشراف التربوي ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي والأساليب الإشرافية والإشراف الالكتروني .

وأشار الثميري إلى أن إدارات المدارس قد بدأت في توزيع الكتب على الطلاب والطالبات في أسبوع عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية للمدارس.

وقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جهزت مقرات لجان القبول في جميع مكاتب التعليم لاستقبال أولياء الأمور وإنهاء إجراءات القبول للطلاب والطالبات، منوها بأن موعد الاصطفاف الصباحي الساعة 6.15 صباحاً وبداية الحصة الأولى 6.30 صباحاً.

‏⁧‫استقبال الاتصالات والاستفسارات

وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لاستقبال الاتصالات والاستفسارات لتهيئة الطلاب والطالبات لعودة المدارس في كافة المراحل الدراسية ووضعت الإدارة خطة شاملة لاستقبال الطلاب والطالبات وخاصة طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.

وعملت الإدارة على تهيئة المقاصف المدرسية وحددت الاشتراطات الصحية لحفظ وتوزيع الأطعمة والمشروبات كما أنهت الإدارة استعداداتها لتهيئة النقل المدرسي وتحديد أعداد الطلاب والطالبات المسجلين والمستفيدين من خدمات النقل المدرسي.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض دشن مؤخراً الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ بإنتاج ما يزيد عن 50 مادة إعلامية خاصة ببدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام وتهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، والتغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.

ولفت إلى أن محاور المحتوى الإعلامي للحملة تتضمن أعمال التهيئة والاستعداد ، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، والمواكبة الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ونشر ثقافة الاستعداد وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي، وتستعرض الحملة عدداً من الرسائل الاتصالية الخاصة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور .