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تعليم الشرقية يبدأ اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
تعليم الشرقية يبدأ اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة
المواطن - واس

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انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، اختبارات (مهاراتي) للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك لقياس المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة والمتمثلة في لغتي، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتستمر لمدة خمس أيام.

تعزيز مهارات الطلاب

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن عدد الطلاب والطالبات الذين يخوضون هذه الاختبارات بلغ قرابة الـ 353 ألف طالب وطالبة من خلال 1300 مدرسة؛ بهدف تحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، إضافةً إلى الإسهام في تجويد نواتج التعليم، منوهًا إلى أنه حال تعذّر دخول الطلبة للاختبار في الموعد المحدد، يمكنهم تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت انطلاقه، عبر الرابط المباشر للمنصة: (هنا).

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