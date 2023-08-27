تعليم الشرقية يبدأ اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الشبابيون: خليف الهويشان بطل المرحلة أمير الشرقية لرجال الأمن: إنجازاتكم نراها في الميادين إنقاذ يمنية ستينية من نزيف دماغي حاد بمكة تحديث جديد لـ “آي أو إس 17” يضيف ميزة جديدة لخرائط آبل العالمي يزيد الراجحي يسعى للفوز بلقب رالي ديسافيو روتا 40 سيرجيو راموس يوافق على عرض الاتحاد حل إدارة الشباب وتكليف الهويشان بتسيير شؤون النادي رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، اختبارات (مهاراتي) للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك لقياس المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة والمتمثلة في لغتي، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتستمر لمدة خمس أيام.
وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن عدد الطلاب والطالبات الذين يخوضون هذه الاختبارات بلغ قرابة الـ 353 ألف طالب وطالبة من خلال 1300 مدرسة؛ بهدف تحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، إضافةً إلى الإسهام في تجويد نواتج التعليم، منوهًا إلى أنه حال تعذّر دخول الطلبة للاختبار في الموعد المحدد، يمكنهم تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت انطلاقه، عبر الرابط المباشر للمنصة: (هنا).