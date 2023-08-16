تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن فتح باب التقدم لشاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي لمن يحملون شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وحسب ما ذكرته إدارة تعليم المنطقة الشرقية، تشتمل التخصصات على (رياض الأطفال – رياضيات – إدارة أعمال – كيمياء – فيزياء – أحياء – لغة إنجليزية – حاسب آلي).
ودعت إلى أهمية اتباع التعليمات المرفقة وهي مطابقة المؤهل، والحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، لافتة إلى أنه على من تنطبق عليه الشروط الدخول للترشح المبدئي عبر الباركود.
وأشارت الإدارة إلى أن آخر موعد للترشح هو غدًا الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ في تمام الساعة العاشرة صباحًا.