تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية أمير الشرقية لمنسوبي الإدارة التعليمية: اهتموا باللغات المستحدثة في المناهج لأنها ضرورة عصرية تدخل جراحي لإصلاح تشوهات قلب طفلة في الأحساء تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب صدمة لـ ليفربول بعد مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار للوظائف الصحية منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات الملك سلمان وولي العهد يهنئان قادة الكونغو وكوريا وليختنشتاين وظائف شاغرة لدى شركة ساهر
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات، التي تخضع لمجموعة من الضوابط لضمان استحقاق الطالب للحصول على الشهادة.
ويجب على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون قد مرت خمس سنوات أو أكثر على حصوله على الشهادة الثانوية، كما أنه في حال نجاح الطالب المتقدم واجتيازه لجميع المواد، سيتم إلغاء الشهادة السابقة وتصدر له شهادة جديدة بتاريخ حديث وبنفس المعدل السابق الذي حققه، وذلك وفقًا للنظام الدراسي الذي كانت عليه الشهادة السابقة.
يذكر أنه يمكن تقديم طلب إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة من خلال خدمة الباركود، التي تعزز سهولة ويسر عملية التقديم والمتابعة للطلاب.