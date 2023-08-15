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تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات، التي تخضع لمجموعة من الضوابط لضمان استحقاق الطالب للحصول على الشهادة.

شروط التقديم للطلاب

ويجب على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون قد مرت خمس سنوات أو أكثر على حصوله على الشهادة الثانوية، كما أنه في حال نجاح الطالب المتقدم واجتيازه لجميع المواد، سيتم إلغاء الشهادة السابقة وتصدر له شهادة جديدة بتاريخ حديث وبنفس المعدل السابق الذي حققه، وذلك وفقًا للنظام الدراسي الذي كانت عليه الشهادة السابقة.

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يذكر أنه يمكن تقديم طلب إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة من خلال خدمة الباركود، التي تعزز سهولة ويسر عملية التقديم والمتابعة للطلاب.

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