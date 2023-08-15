Icon

وظائف شاغرة لدى شركة ساهر Icon أزمة لـ نادي الشباب بعد إصابة حسان تمبكتي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon 124 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر بمكة Icon الرياض تكمل استعداداتها لاستضافة بطولة رفع الأثقال العالمية Icon الرحيل ينتظر ميشايل بعد مشادته مع محمد البريك Icon تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال Icon إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة Icon الاتحاديون لـ أنمار : هناك نقص بالفريق ومنصور البلوي وصلنا العالمية من قبل Icon تقنية جديدة لمراقبة الغطاء النباتي وحمايته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بجواز تجاوزت الـ 100 ألف ريال

تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رعى محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح اليوم الاثنين الموافق 27 محرم من هذا العام 1445هـ حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الرابعة بمسرح تعليم النماص بحضور الداعمين للجائزة رجلي الأعمال/ علي بن عبد الله الشهري/ وعبد الله بن نوح الشهري، ونخبة من مديري الإدارات الحكومية وعددٍ كبير من أهالي محافظتي النماص وتنومة ومراكزها وزائري المحافظة ومصطافيها.

وشملت الجائزة في هذا “الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمنجز النوعي المتميز.

قد يهمّك أيضاً
أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة

أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم

أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض المرئية واللوحات الاستعراضية حيث تضمنت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها التي أُطلقت في يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ وكلمات للرعاة، إضافةً لعروض ضوئية وصوتية وأوبريت نماذج فخر.

مبادرة وقف إجلال

الجدير بالذكر أن مبادرة وقفة إجلال مرت خلال دوراتها الأربع بعدة مراحل تطويرية حتى أصبحت منافستها تسير وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف.

وقد رفع مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي شكره وامتنانه لقيادة وطننا المعطاء على ما يحظى به التعليم من دعم وعناية وخاصة لكل مبدع ومجتهد ولكل موهوب وموهوبة.

كما قدم شكره للداعمين الكريمين ولجميع اللجان المشاركة في صنع نجاح هذه المبادرة التي تدعم نشر ثقافة التميز بين جميع فئات المجتمع التعليمي.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم