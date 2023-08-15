تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال

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رعى محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح اليوم الاثنين الموافق 27 محرم من هذا العام 1445هـ حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الرابعة بمسرح تعليم النماص بحضور الداعمين للجائزة رجلي الأعمال/ علي بن عبد الله الشهري/ وعبد الله بن نوح الشهري، ونخبة من مديري الإدارات الحكومية وعددٍ كبير من أهالي محافظتي النماص وتنومة ومراكزها وزائري المحافظة ومصطافيها.
وشملت الجائزة في هذا “الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمنجز النوعي المتميز.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض المرئية واللوحات الاستعراضية حيث تضمنت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها التي أُطلقت في يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ وكلمات للرعاة، إضافةً لعروض ضوئية وصوتية وأوبريت نماذج فخر.
الجدير بالذكر أن مبادرة وقفة إجلال مرت خلال دوراتها الأربع بعدة مراحل تطويرية حتى أصبحت منافستها تسير وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف.
وقد رفع مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي شكره وامتنانه لقيادة وطننا المعطاء على ما يحظى به التعليم من دعم وعناية وخاصة لكل مبدع ومجتهد ولكل موهوب وموهوبة.
كما قدم شكره للداعمين الكريمين ولجميع اللجان المشاركة في صنع نجاح هذه المبادرة التي تدعم نشر ثقافة التميز بين جميع فئات المجتمع التعليمي.