أعلنت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدًا بناء على التحذيرات الواردة من الأرصاد.

وقال متحدث تعليم جازان إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الخميس 15 صفر 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتب تعليم وسط جازان والمدارس التابعة له، ماعدا مدارس محافظة فرسان.

أمطار رعدية حتى الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس.

رياح وأتربة

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.