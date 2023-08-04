تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند بناء درع واقٍ لخفض الحرارة عن كوكب الأرض علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال بدء أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود بالرياض أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها
تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ينبع بداية من يوم الأحد القادم, المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد والبالغ عددهم 202 معلماً ومعلمة.
وبين مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع عيد بن محمد الرفاعي، أن لجان العمل في إدارة التعليم بالمحافظة أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.
وأشار الرفاعي، إلى أن الإدارة خصّصت مبنى الإدارة الرئيس لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت مبنى الشؤون التعليمية “بنات” بحي البندر لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم التربوية.