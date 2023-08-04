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تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية Icon أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات Icon رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند Icon بناء درع واقٍ لخفض الحرارة عن كوكب الأرض Icon علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال Icon بدء أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود بالرياض Icon أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج Icon ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا Icon أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض Icon دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها Icon

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لإجراء المقابلات الشخصية

تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية
المواطن - واس

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تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ينبع بداية من يوم الأحد القادم, المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد والبالغ عددهم 202 معلماً ومعلمة.

نتائج الوظائف التعليمية

وبين مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع عيد بن محمد الرفاعي، أن لجان العمل في إدارة التعليم بالمحافظة أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.

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إجراء المقابلات الشخصية

وأشار الرفاعي، إلى أن الإدارة خصّصت مبنى الإدارة الرئيس لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت مبنى الشؤون التعليمية “بنات” بحي البندر لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم التربوية.

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