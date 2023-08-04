تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ينبع بداية من يوم الأحد القادم, المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد والبالغ عددهم 202 معلماً ومعلمة.

نتائج الوظائف التعليمية

وبين مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع عيد بن محمد الرفاعي، أن لجان العمل في إدارة التعليم بالمحافظة أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.

إجراء المقابلات الشخصية

وأشار الرفاعي، إلى أن الإدارة خصّصت مبنى الإدارة الرئيس لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت مبنى الشؤون التعليمية “بنات” بحي البندر لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم التربوية.