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يعكس الاهتمام بالقضية الفلسطينية

تعيين السعودية لسفير فوق العادة وقنصل عام بالقدس يعكس إيمانها بالقضية الفلسطينية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
تعيين السعودية لسفير فوق العادة وقنصل عام بالقدس يعكس إيمانها بالقضية الفلسطينية
المواطن - واس

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتعيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.

سياسة السعودية

وأكدت أن ذلك يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية، بالقضية الفلسطينية، بوصفها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربياً وإسلامياً ودولياً، ويُعد امتداداً لمواقفها التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.

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التعاون المشترك

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة وفلسطين.

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