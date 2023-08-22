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سيتولى منصبه خلال فترة حرجة للبيت الأبيض

تعيين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارًا للبيت الأبيض

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
تعيين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارًا للبيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن المستشار الجديد للبيت الأبيض سيكون إد سيسكل، المحامي السابق لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

الخيار الأمثل

وأضاف بايدن في بيان له: أن خبرات إد سيسكل العديدة في الخدمة العامة ومسيرته المهنية في الدفاع عن سيادة القانون تجعله الخيار الأمثل للعمل كمستشاري المقبل للبيت الأبيض.

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من المعروف أن سيسكل سيتولى منصبه خلال فترة حرجة للبيت الأبيض، حيث يخوض بايدن السباق الرئاسي لإعادة انتخابه وتجري تحقيقات للكونغرس وللقضاء بشأن إدارته وعائلته.

الجدير بالذكر أن إد سيسكل ساعد في صياغة الرد على تحقيقات الكونغرس في هجوم بنغازي عام 2012 الذي حصد أرواح أربعة أمريكيين، من بينهم السفير الأمريكي.

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