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منع المنصة من الكشف عن التحقيقات

تغريم إكس 350 ألف دولار بسبب سجلات ترامب

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
تغريم إكس 350 ألف دولار بسبب سجلات ترامب
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت شركة إكس، المعروفة سابقًا بـ”تويتر”، لغرامة مالية؛ لمخالفتها الموعد النهائي للامتثال لأمر تفتيش وزارة العدل للسجلات المتعلقة بحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

غرامة إكس

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية اعتراضات إكس على أمر عدم الإفشاء وأيدت عقوبة الازدراء المدنية لقاضي المحكمة الابتدائية، وقررت تغريم منصة التواصل الاجتماعي 350 ألف دولار.

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وكشف الحكم أن مكتب المستشار الخاص جون جاك سميث، قد طلب من القضاء منع إكس من الكشف عن التحقيقات بشأن جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020.

هروب ترامب من المحاكمة

وجادل ممثلو الادعاء بأن تنبيه الرئيس السابق من شأنه أن يعرض التحقيق الجاري للخطر، من خلال منحه فرصة لتدمير الأدلة أو الهروب من المحاكمة.

وكانت إكس قد اعترضت في يناير الماضي بزعم أن الإفصاح عن محتويات حساب ترامب ينتهك حماية حرية التعبير، وأنه لا ينبغي عليها الامتثال لأمر التفتيش حتى يتم التقاضي بشأن هذه القضية بالكامل.

سجلات إكس الخاصة بترامب

وبحلول الأسبوع الأول من فبراير الماضي، طلب موقع “إكس”، المعروف بـ تويتر سابقًا، من محكمة العاصمة إبطال أمر عدم الإفشاء، بحجة أنه ينبغي أن يكونوا قادرين على إخبار ترامب بشأن التحقيقات، ورفض قاضي المقاطعة هذا الطلب، وسلم إكس السجلات في 9 فبراير، وقام المدعون بتعديل الأمر في يونيو للسماح بتقديم بعض المعلومات للرئيس السابق.

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