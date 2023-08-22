Icon

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة Icon العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان Icon مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار Icon وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية Icon ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان Icon ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان Icon 8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية Icon 1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م Icon ازدياد كثافة السحب الركامية الرعدية على مرتفعات 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خالفت نظام التجارة الإلكترونية

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوقعت وزارة التجارة غرامة مالية على إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

إعلان مضلل

وفي التفاصيل، نشرت إحدى المنشآت التجارية إعلانًا إلكترونيًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتج كهربائي للحلاقة تضمن بيانًا مضللًا زعمت فيه أن منتجها هو المنتج الوحيد الحاصل على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبالتواصل مع الهيئة للتحقق، تم التأكد من أن الإعلان تضمّن بيانًا مضللًا، لوجود أكثر من 168 منتجًا مشابهًا حاصلًا على شهادة الهيئة، وعليه تم إلزام المنشأة بإزالة الإعلان المخالف، وإحالة المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية التي أقرّت ثبوت المخالفة، وتغريم المنشأة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

قد يهمّك أيضاً
خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”!

خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”!

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

نظام التجارة الإلكترونية

ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات بيانات أو ادعاء كاذبًا أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.

الإعلان الإلكتروني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير