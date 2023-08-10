تغريم 15 منشأة 383.600 ريال لمخالفتها نظام توفير الأدوية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على (15) منشأة؛ لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

عدم التبليغ المباشر

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يوليو (3) منشآت؛ لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(9) منشآت صيدلية، لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(3) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.

عقوبات مالية

وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو 383.600 ريال.

مخزون دائم

يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقَّع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً و/ أو إلغاء الترخيص.