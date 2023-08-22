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يتضمن تواريخ مهمة للمعلم والطالب وأولياء الأمور

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الحالي 1445هـ

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
تفاصيل التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الحالي 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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مع بداية العام الدراسي الجديد، يهتم المعلمون والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور بالتقويم الدراسي الجديد للعام الحالي 1445هـ.

ويأتي التقويم الدراسي الجديد للعام الجاري كما أعلنت عنه وزارة التعليم كما هو موضح أدناه:

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الفصول الدراسية

– عدد الفصول: 3 فصول دراسية

الأسابيع والأيام

– عدد الأسابيع الدراسية: 38 أسبوعاً
– عدد الأيام الدراسية الفعلية: 180 يوماً

 الإجازات

– عدد الأجازات: 10 إجازات
– عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي: 60 يوماً
– عدد أيام الدراسة في شهر رمضان: 18 يوماً

تواريخ مهمة

– بداية الدراسة: 4-2-1445هـ
– نهاية الفصل الأول: 2–5-1445هـ
– بداية الفصل الثاني: 12-5-1445هـ
– نهاية الفصل الثاني: 12-8-1445هـ
– بداية الفصل الثالث: 22-8-1445هـ
– إجازة عيد الفطر: 18-9-1445هـ
– استئناف الدراسة بعد إجازة العيد: 6-10-1445هـ
– نهاية الفصل الثالث: 4-12-1445هـ

بداية العام الدراسي

ويوم الأحد الماضي، انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

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