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صرّح بأن أحد الأندية السعودية اهتم بضمه رغم سريان عقده مع الشباب

تفاصيل المطالبة بفتح تحقيق بسبب حسان تمبكتي

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
تفاصيل المطالبة بفتح تحقيق بسبب حسان تمبكتي
المواطن - محمد سمعه

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طالب الإعلامي والناقد الرياضي سعود الصرامي، كلًّا من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف باتحاد القدم، بفتح تحقيق؛ وذلك بسبب تفاوض أحد الأندية السعودية مع اللاعب حسان تمبكتي رغم سريان عقده مع نادي الشباب.

وكان تمبكتي قال بعد مواجهة الشباب والزمالك المصري في البطولة العربية: “أحد أندية الصندوق قدم لي عرضًا، الله يقدم اللي فيه الخير في الأيام المقبلة”.

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وقال سعود الصرامي في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: “أطالب وزارة الرياضة ولجنة الاحتراف والاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق، اللاعب قال: إنه يملك عرضًا من أحد أندية الصندوق، ألا يعلم هذا النادي أن اللاعب لايزال عقده ساري مع نادي الشباب لمدة 4 سنوات ومقابل 10 ملايين ريال في الموسم الواحد وهو أغلى مدافع، يخالف القوانين والأعراف الدولية للتعاقد معه؟!”.

وأضاف الصرامي: “لا يصح أبدًا التأثير على اللاعب لكي يخالف عقده مع النادي والانتقال إلى آخر، يجب فتح تحقيق بالأمر”.

الشباب السعودي - الشباب ضد الاتحاد المنستيري

وأثنت جماهير الشباب على تصريحات الصرامي، حيث طالبت بمحاسبة كل من يتفاوض مع اللاعب وعقده لا يزال ساريًا مع الليث.

الاتحاد والهلال يرغبان في ضم حسان تمبكتي

يذكر أن ناديي الهلال والاتحاد كانا أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع تمبكتي، حيث يريد الهلال ضم نجم الشباب كبديل للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، أما الاتحاد فيرغب في ضم اللاعب كبديل للمدافع أحمد حجازي.

ولكي يتم انتقال تمبكتي إلى الاتحاد، كشفت قناة “الكأس” القطرية عبر حسابها في “تويتر” أن إدارة الشباب طلبت من نظيرتها في نادي الاتحاد، تقديم اعتذار بسبب الأحداث التي صاحبت انتقال المدافع أحمد شراحيلي، وذلك قبل النظر في العرض المقدم لضم اللاعب الشباب حسان تمبكتي والبالغ 52 مليون ريال.

 

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